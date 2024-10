video suggerito

Linea 6 metro Napoli, il bilancio dopo 3 mesi: "Treni ogni 13 minuti, prolungheremo orario di apertura" L'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza traccia un bilancio dei primi tre mesi di esercizio della Linea 6 della metropolitana di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Sono passati tre mesi esatti da quando la Linea 6 della metropolitana di Napoli, dopo una storia travagliata, ha aperto regolarmente i battenti ed è entrata in esercizio (lo scorso 17 luglio, ndr) con le sue stazioni dell'arte, fotografate e pubblicate sui social da cittadini e turisti. E così, l'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha voluto tracciare un bilancio di questi primi tre mesi di esercizio: "A distanza di 3 mesi dall'avvio della Linea 6 (17 luglio) si può fare un primo bilancio. La preoccupazione maggiore era per i treni, decisamente datati. Ma la completa revisione e modernizzazione è stata efficace. Il sistema sta reggendo benissimo" scrive l'assessore su Facebook.

Cosenza prosegue la sua analisi sulla Linea 6: "In verità si deve parlare di interazione fra treni, infrastrutture, macchinisti, personale del PCO (Posto Centrale Operativa). L'interazione va alla grande, il sistema complessivo e la professionalità ed esperienza del personale è stato in grado di risolvere istantaneamente qualsiasi problema. Lo dicono i numeri: nelle prime due settimane di luglio, di avvio, la media delle corse è stata 40,8 al giorno; nel mese di settembre si è saliti a mediamente 64,8 al giorno. Con un tempo di giro pari a 40 minuti (un treno ogni 13,33 minuti) e l'attuale orario il numero di corse giornaliere massimo possibile è 65,1. Cioè a settembre (64,8 contro 65,1) l'efficienza è stata pressoché totale. E questa è un'ottima notizia per i prossimi mesi, in attesa dei nuovi treni".

L'assessore ai Trasporti, poi, accenna brevemente anche a un'altra questione importante, vale a dire quella del prolungamento dell'orario di esercizio, visto che, al momento, la Linea 6 è aperta solo dalle 7.30 alle 15.30. "I passeggeri ad oggi sono stati complessivamente oltre 250.000, di cui circa 110.000 a settembre. E i numeri sono in aumento. Il grado di occupazione dei treni è eccellente. I numeri saliranno molto quando estenderemo l'orario. Quando? Ci stiamo lavorando, è una delle priorità per Comune ed Anm".