Linea 2 metro Napoli, stop ai disagi domenica 27 agosto. Corse straordinarie per Napoli-Sassuolo La Linea 2 della metropolitana di Napoli riaprirà domenica 27 agosto, dopo i lavori che hanno creato non pochi disagi all’utenza. Per l’occasione, in vista della partita tra Napoli e Sassuolo, ci saranno 5 corse straordinarie.

A cura di Valerio Papadia

Dopo i disagi degli scorsi giorni – che continuano – con treni in ritardo o cancellati, la Linea 2 della metropolitana di Napoli si appresta a ritornare in servizio a pieno regime domenica 27 agosto. Non solo i treni torneranno a circolare normalmente, ma proprio per domenica sono previste corse straordinarie, in occasione della partita di Serie A tra Napoli e Sassuolo che si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Linea 2, cinque corse straordinarie al termine della partita

Come rende noto Trenitalia, che gestisce la Linea 2 della metropolitana di Napoli, saranno cinque le corse straordinarie che saranno effettuate dalla stazione di Campi Flegrei (che sorge di fronte allo stadio Maradona): quattro in direzione del capolinea di San Giovanni-Barra e una in direzione del capolinea di Pozzuoli. Trenitalia ha altresì comunicato che, invece, la stazione di Piazza Leopardi chiuderà alle 21.30 e non effettuerà servizio viaggiatori.

L'azienda di trasporti ha altresì comunicato che il personale ferroviario, unitamente alle forze dell'ordine, indirizzerà i passeggeri sulle banchine, al fine di evitare ingorghi. A bordo dei treni saranno ammessi soltanto i viaggiatori muniti di regolare titolo di viaggio: Trenitalia consiglia di acquistare il biglietto in anticipo per evitare file; la biglietteria della stazione di Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento.