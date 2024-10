video suggerito

L'immagine del Cristo Velato sugli occhiali: arriva lo stop del Tribunale di Napoli I discendenti del principe De Sangro, comproprietari della Cappella San Severo, insieme ai proprietari del Museo, hanno avviato una battaglia legale con due aziende che hanno messo in commercio degli occhiali con l'immagine del Cristo Velato.

A cura di Valerio Papadia

Una querelle legale ha coinvolto a Napoli il Cristo Velato, capolavoro di Giuseppe Sammartino custodito nella Cappella Sansevero, nel cuore di Napoli, e un brand di occhiali. Gli eredi di Raimondo De Sangro, principe di Sansevero, comproprietari della Cappella, e i gestori del Museo, hanno infatti avviato una querelle contro le aziende che hanno prodotto e promosso gli occhiali "Malaterra", sulle cui stanghette è raffigurato proprio il Cristo Velato.

I discendenti del principe e i gestori del Museo della Cappella Sansevero – tra i luoghi più visitati a Napoli, grazie anche e soprattutto al Cristo Velato – difesi dagli avvocati Maurizio Borghese e Rossella Giordano, hanno avviato, in via d'urgenza, una procedura cautelare contro due società. Secondo i giudici del Tribunale di Napoli, sono stati violati i marchi registrati, ma è stata anche lesa l'immagine dell'opera, riprodotta senza autorizzazione per scopi commerciali.

Quando vennero messi in commercio, gli occhiali "Malaterra" suscitarono non poche polemiche. Le stanghette, infatti, sono stilizzate a richiamare la forma delle Vele di Scampia; su di esse, oltre al Cristo Velato, compare anche una pistola.