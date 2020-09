Un giovane migrante, ospite in un centro di accoglienza del Beneventano, ha potuto riavere i soldi che aveva perso, oltre mille euro in contanti, grazie all'onestà di due operai: hanno trovato il suo portafogli e lo hanno portato immediatamente ai carabinieri, che lo hanno rintracciato. La riconsegna è stata effettuata dai due insieme al sindaco, Domenico Parisi. La bella storia arriva da Limatola, piccolo comune della provincia di Benevento.

Il ragazzo, originario del Gabon, è ospite di un centro accoglienza del luogo. Era uscito dalla struttura portando con sé quelli che con tutta probabilità erano tutti i risparmi che era riuscito a mettere da parte, ovvero tutto quello che possedeva qui in Italia. Non si era però accorto in tempo di aver perso il portafogli, e con quello tutti i soldi che erano custoditi all'interno: quando si è reso conto di non averlo più in tasca ha cercato ovunque, ma inutilmente. Che si fosse trattato di furto o smarrimento, di una cosa era sicuro: quel denaro era perso per sempre.

In quegli stessi minuti, però, in un'altra zona del comune, due operai del posto si stavano già recando nella stazione dei carabinieri con un portafogli tra le mani. L'avevano trovato per strada poco prima a terra e non ci avevano pensato su un attimo: lì dentro c'erano 1.285 euro, praticamente uno stipendio, ma la cosa giusta da fare era farli arrivare a chi li aveva smarriti. Il giovane migrante è stato identificato dai militari grazie ai documenti, anche quelli contenuti nel portafogli insieme ai soldi, e il denaro gli è stato restituito dai due operai alla presenza del Sindaco.