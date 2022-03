Nove dipendenti licenziati allo stabilimento Unilever di Caivano: la denuncia dei sindacati Secondo i sindacati, i licenziamenti sono scattati quando alcuni dipendenti hanno contestato il nuovo sistema di turnazioni, non previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro.

A cura di Valerio Papadia

Nove lettere di licenziamento sono arrivate ad altrettanti dipendenti dello stabilimento Unilever Manufacturing di Caivano, nella provincia di Napoli, che dal gennaio del 2019 è stato preso in fitto dalla Eurofrigo, società del Gruppo Catone Trasporti. Secondo quanto denunciano i sindacati, le lettere di licenziamento sono state spedite dopo che alcuni dipendenti avevano contestato la nuova turnazione prevista unilateralmente dall'azienda che, secondo le sigle sindacali, non è prevista dal Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl). A partire dal mese di febbraio, infatti, l'azienda aveva deciso di introdurre una "turnazione a scorrimento" in aggiunta a quella prevista dal Ccnl alimentare che prevede 40 ore settimanali su 15 turni dal lunedì al venerdì; dopo due lettere di contestazione per il mancato rispetto della nuova turnazione, sono poi arrivate le nove lettere di licenziamento.

I sindacati di categoria – nelle sigle Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e Ugl Agro Alimentari, insieme alla Rsu aziendale – denunciano in un comunicato il mancato confronto dopo l'introduzione di un sistema di turnazioni non previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro: