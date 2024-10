video suggerito

Liam Payne, a Napoli in centinaia per ricordare l’ex cantante degli One Direction Centinaia di persone in piazza del Plebiscito per ricordare Liam Payne, morto a 31 anni ed ex membro degli One Direction. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un momento del tributo a Napoli. Frame da video NanoTv

Erano in centinaia a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per ricordare Liam Payne, l'ex cantante degli One Direction morto a 31 anni lo scorso 16 ottobre. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi, e sono stati di parola: sono arrivati in centinaia, da tutta la Campania, e si sono radunati nel grande piazzale sotto la Basilica di San Francesco di Paola, cantando le principali canzoni degli One Direction, tra cui Love you Goodbye.

Tante anche le candele, luci, striscioni: gli One Direction, scioltisi nel 2016, per sei anni hanno cantato le principali canzoni della prima generazione post Millenial, vendendo oltre 50 milioni di dischi tra album e singoli. Nati "per caso", poiché si erano presentati singolarmente nel 2010 all'edizione inglese di X Factor, furono proprio i giudici del programma inglese a consigliare loro di unirsi in un gruppo (non a caso sono tutti vocalist, a parte Niall Horan che suona anche la chitarra acustica): e per loro fu l'inizio del successo mondiale, diventando gli idoli delle ragazze e dei ragazzi nati a ridosso del nuovo millennio. E proprio loro, ieri, si sono radunati a Napoli così come stanno facendo in tante altre parti del mondo, per ricordare il cantante scomparso.