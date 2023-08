“L’ho trovato e mi sono fatto un giro”, ma lo scooter è rubato: 15enne denunciato nel Napoletano Il giovane è stato fermato dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli, a bordo dello scooter, rubato ad Ercolano lo scorso 27 luglio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La risposta pronta non gli è mancata, ma non gli ha impedito di beccarsi una denuncia. "L'ho trovato in strada e ho deciso di farmi un giro": così un 15enne ha risposto ai carabinieri, che lo hanno sorpreso alla guida di uno scooter rubato. La vicenda arriva da San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli: intorno alle 22 di ieri, nella centrale piazza della Repubblica, i carabinieri della locale stazione hanno notato il 15enne in sella a uno scooter Honda Sh e hanno deciso di fermarlo.

I militari dell'Arma hanno subito notato che lo scooter non aveva le chiavi inserite e dal quadro dei comandi fuoriuscivano dei fili elettrici, utilizzati per metterlo in moto. Il centauro, invece, ha da poco compiuto 15 anni e, come detto in precedenza, la risposta pronta non gli manca: quando i carabinieri gli chiedono conto della provenienza dello scooter, lui risponde di averlo trovato per strada.

Gli accertamenti dei militari, però, svelano una verità diversa: quel mezzo a due ruote è stato rubato a Ercolano il 27 luglio precedente: il 15enne è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e affidato alla propria madre, mentre lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.