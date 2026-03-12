napoli
L’estorsione filmata dai carabinieri con il drone: 31enne arrestato mentre chiede il pizzo in un cantiere

È accaduto a Bacoli, nella provincia di Napoli. Il 31enne ha minacciato il titolare di un cantiere, chiedendogli 5mila euro per continuare a lavorare.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Non immaginava che, mentre chiedeva il pizzo a un imprenditore, un drone dei carabinieri era lì ad immortalare la scena. A Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, un uomo di 31 anni, Luca Carannante, è stato arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Come accertato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, come detto, hanno registrato la scena con un drone, il 31enne si è recato dal titolare di un'impresa edile che, a Bacoli, sta realizzando alloggi residenziali, minacciandolo e chiedendogli 5mila euro affinché l'imprenditore potesse continuare a lavorare.

La vittima ha ceduto alle richieste del suo aguzzino e, ovviamente, la consegna del denaro non è sfuggita al drone dei carabinieri. Per il 31enne, infatti, non c'è stato nemmeno il tempo di prendere i soldi che i militari dell'Arma erano già sul posto: Luca Carannante è stato così arrestato con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Il denaro è stato recuperato e restituito alla vittima dell'estorsione.

A Bacoli arrestate 4 persone per fuga pericolosa

A Bacoli, nella notte, sono state arrestate 4 persone, tra cui un uomo di 45 anni che era latitante, per fuga pericolosa. A bordo di un'auto – nella quale sono stati trovati anche arnesi da scasso – i 4 soggetti non si sono fermati all'alt imposto dai carabinieri, facendo partire un inseguimento che si è concluso dopo 3 chilometri, a Bacoli appunto.

Cronaca
napoli
