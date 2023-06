Leonardo DiCaprio in vacanza con i genitori a Caserta: visita alla Reggia e pizza da Martucci La superstar di Hollywood si è concesso una vacanza in famiglia alla scoperta delle sue origini: i bisnonni di Leonardo DiCaprio erano infatti originari di Piedimonte d’Alife, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Metti un pomeriggio a pranzo, in pizzeria, insieme a uno degli attori più famosi del pianeta: Leonardo DiCaprio. Chissà cosa devono aver pensato gli altri avventori quando hanno visto entrare nel locale la superstar statunitense: ancora più grande la sorpresa dal momento che il locale in questione non era un club esclusivo di Hollywood, ma una pizzeria – seppure nota – a Caserta. Sì perché Di Caprio, insieme ai suoi genitori, oggi è andato a pranzo nella pizzeria "I Masanielli" di Sasà Martucci: è stato proprio il pizzaiolo casertano (fratello di Francesco Martucci, che ha una pizzeria omonima anch'egli a Caserta, ndr) a rendere noto l'accaduto sui suoi canali social.

Ecco cosa ha scritto Martucci sulla sua pagina Facebook, sulla quale ha pubblicato anche una fotografia che lo ritrae insieme a Di Caprio:

Ancora non ci credo, ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta, sono venuti a mangiare come delle persone comuni. Hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e hanno apprezzato moltissimo

Sasà Martucci prosegue nel suo racconto:

Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perché abbiamo tanto da dare. I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il Mondo a Caserta, è questo è qualcosa di straordinario

I bisnonni dell'attore erano della provincia di Caserta

Non solo cibo, ma anche cultura. Leonardo DiCaprio si è concesso anche una visita alla Reggia di Caserta, in particolare agli Appartamenti Reali e ai Giardini, tra lo stupore degli altri turisti in visita. Probabilmente, l'attore e i genitori si stanno concedendo una vacanza alla scoperta delle proprie origini: i bisnonni di Leo, infatti, Salvatore DiCaprio e Rosina Cassella, erano originari di Piedimonte d'Alife, proprio nella provincia di Caserta.