Lei non gli dà i soldi, lui invia le sue foto intime agli amici: 37enne arrestato per revenge porn

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fisciano, nella provincia di Salerno, per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione.

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, a Fisciano, nella provincia di Salerno, i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno arrestato un uomo di 37 anni, indagato per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione nei confronti di una donna, residente nel Napoletano, con la quale aveva precedentemente intrattenuto una relazione sentimentale.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma, coordinati dalla Procura, ha permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti del 37enne, circa le sue reiterate molestie e minacce nei confronti della donna, che avrebbero generato nella stessa un perdurante stato di ansia e angoscia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Nella fattispecie, l'indagato avrebbe minacciato la donna di diffondere immagini sessualmente esplicite che la ritraevano se lei non gli avesse pagato la somma di denaro che lui aveva richiesto. Al rifiuto della donna di assecondare la sua richiesta monetaria, il 37enne avrebbe effettivamente inviato delle foto intime della donna ad alcuni suoi conoscenti. All'esito delle indagini, come detto nella mattinata odierna, il 37enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione di Fisciano.