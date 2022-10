Le Ztl non sono regolari, il Comune deve rimborsare 21mila multe: nei guai 2 funzionari Accade a Forio d’Ischia, dove due funzionari – di cui uno in quiescenza – sono stati condannati per un danno di 320mila euro alle casse del Comune.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Hanno istituito delle Ztl – Zone a traffico limitato – senza le dovute autorizzazioni ministeriali, e quindi illegittime, vedendosi costretti poi ad annullare i relativi verbali elevati per le infrazioni commessa dagli automobilisti e a rimborsare le multe, provocando un danno erariale alle casse del Comune di 320mila euro. Accade a Forio d'Ischia, sull'omonima isola nel Golfo di Napoli, dove la Sezione Giurisdizionale della Campania ha condannato due dirigenti del Comune – di cui uno attualmente in quiescenza – per il danno erariale provocato alle casse dell'amministrazione.

Le indagini, condotte dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli e coordinate dalla Procura Regionale della Campania della Corte dei Conti, hanno permesso di svelare che i due funzionari – che si sono succeduti nel ruolo – hanno autonomamente installato delle telecamere per monitorare gli ingressi nelle Ztl senza però l'istruttoria adeguata che serve in questi casi per rendere effettive le Zone a traffico limitato. I due funzionari, poi, si sono visti costretti a revocare i verbali elevati, in alcuni casi restituendo le somme versate dai trasgressori e già contabilizzate nelle casse comunali.

Nel complesso, sono 21mile le multe elevate e poi annullate, con relativo rimborso, dai due funzionari: questo, in aggiunta ai relativi costi di postalizzazione e di giustizia, ha provocato un danno alle casse del Comune di Forio d'Ischia, come detto, di 320mila euro.