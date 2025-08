Le tre ramificazioni del clan Mazzarella: i nomi delle famiglie e i “fortini” della camorra

Il Connolo, Forcella, Poggioreale: sono le zone dove l'illecito è gestito dalle tre principali ramificazioni dei Mazzarella, la confederazione di clan da sempre contrapposta all'Alleanza di Secondigliano e ad oggi, secondo gli inquirenti, il gruppo criminale più potente per via della sua compattezza. L'assetto del clan, al cui vertice ci sono appunto gli eredi del nucleo originario della famiglia Mazzarella, è stato ricostruito con le indagini della Squadra Mobile che, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno svelato assetti e articolazioni sul territorio.

I fortini della camorra dei Mazzarella

Gli inquirenti hanno individuato tre principali ramificazioni del clan. La prima è quella che fa capo alle famiglie Barattolo e Galiero, attivo nella zona del Connolo, ovvero nel rione Sant'Alfonso, quartiere Poggioreale. La seconda è invece guidata dalla famiglia Buonerba ed è attiva a Forcella; il gruppo è quello dei "Capelloni", che anni fa si scontrò duramente con i Sibillo, legati ai Contini e quindi all'Alleanza di Secondigliano. Terza articolazione tra quelle principali è stata invece individuata ancora a Poggioreale, ed è quella che fa capo alla famiglia Nunziata, ovvero i "Castagnari".

Blitz contro i Mazzarella, 6 nuovi arresti

Nella mattinata di oggi, 6 agosto, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una nuova ordinanza cautelare, legata a quella eseguita il 10 luglio con 25 arresti; i sei indagati sono gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Per uno dei destinatari è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per un altro i domiciliari, per un terzo il divieto di dimora a Napoli e per gli ultimi tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento, affidato alla Squadra Mobile col supporto dei commissariati Vicaria-Mercato e Ponticelli arriva dopo l'interrogatorio preventivo a cui i sei indagati erano stati sottoposti data la tipologia di reati a loro contestati. Nel corso delle attività di oggi gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Glock rubata, munizioni varie e 14 panetti di hashish per un peso di 1,5 chili; tutto era nascosto nel sottotetto di uno stabile in zona Porta Nolana.