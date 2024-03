Le strade chiuse a Napoli sabato 23 marzo per l’anniversario della Croce Rossa

Strade chiuse da Piazza Garibaldi a Piazza del Plebiscito per la fiaccolata della Croce Rossa Italiana che compie 160 anni: piano traffico del Comune di Napoli.

La Croce Rossa Italiana festeggia i 160 anni di storia, e a Napoli ci si prepara per la fiaccolata che attraverserà il cuore della città partenopea. Domani, sabato 23 marzo, il Comune ha pubblicato un apposito piano traffico per le strade che saranno attraversate dalla manifestazione, che inizierà alle 17.30 e terminerà attorno alle 19.30 circa, partendo da Piazza Garibaldi e arrivando fino a Piazza del Plebiscito.

Nel dettaglio, le strade in cui ci sarà il divieto di transito veicolare, con eccezione dei mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli degli organizzatori, sono:

Inoltre, fa sapere Palazzo San Giacomo:

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. La presente Ordinanza Dirigenziale entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio nonché la segnaletica indicante i percorsi alternativi e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l’evento, sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.