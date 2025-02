video suggerito

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: torna la pioggia, ma temperature ancora alte Torna la pioggia su Napoli e Campania: mercoledì 26 febbraio attesi temporali in tutta la regione, ma le temperature saranno ancora sopra le medie stagionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Nuovo cambio del quadro meteorologico in Campania: dopo le giornate di sole, arriva infatti il maltempo, con particolare intensità attesa per mercoledì 26 febbraio. Colpa di una perturbazione che già in queste ore è in arrivo su tutta la regione e che porterà instabilità diffusa a partire da stasera, lunedì 24 febbraio e che già domani farà vedere i primi "avvisi" con cielo nuvoloso anche su Napoli e provincia. Le piogge sono attese già nella notte, ma saranno particolarmente intense come detto mercoledì 26 febbraio: al momento non sono previste allerte meteo, ma non è escluso che entro la giornata di domani possano arrivare indicazioni in tal senso da parte della Protezione Civile della Regione Campania.

Non ci sarà, però, un crollo verticale delle temperature: i valori massimi resteranno attorno ai 15-16 gradi anche nei prossimi giorni, salvo un lieve calo previsto per il fine settimana. Ma in ogni caso, non ci sarà un brusco ritorno dell'inverno. Per rivedere il freddo vero e proprio, bisognerà attendere marzo, ormai alle porte: saranno gli ultimi colpi di coda prima dell'arrivo della primavera, che quest'anno si attende particolarmente rovente su tutta la regione.