Le previsioni meteo su Napoli e Campania: torna il sole nel fine settimana 27-28 dicembre

Fine settimana con temperature miti e sole su Napoli e Campania: il 27-28 dicembre possibili gelate notturne. L’ultimo weekend del 2025 all’insegna del beltempo.

La situazione meteo in Campania

Migliora il meteo su Napoli e Campania, con il fine settimana del 27-28 dicembre nel quale ritornerà il sole. Non ci sarà però un grande aumento delle temperature, che resteranno attorno ai 15 gradi di valori massimo. Ma nel complesso, saranno giorni di tregua dal maltempo, in attesa di capire bene quali saranno le previsioni meteo più accurate in vista del Veglione di Capodanno e delle feste di piazza.

Sabato 27 dicembre, dunque, clima stabile e ritorno del sole: le temperature, come detto, resteranno attorno ai 15 gradi come valori massimi mentre, ironicamente, si registrerà un lieve calo di quelle minime, a causa della dispersione del calore accumulato durante il giorno ma anche per l'arriva di aria fredda e secca dai Balcani. Anche domenica 28 dicembre il meteo sarà stabile: possibili le gelate nella notte, soprattutto nelle zone dell'interno. Attenzione, inoltre, ai possibili banchi di nebbia che potrebbero formarsi soprattutto all'alba.

Anche nella settimana che porta a Capodanno il meteo sarà simile, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire cosa potrebbe accadere la notte del Veglione. Da nord-est, infatti, è in arriva un vortice di aria gelida dalla Russia, e la possibilità che anche in Italia dunque arrivi il "Generale Inverno" a guastare le feste di piazza e quanto mai plausibile. Si saprà meglio da lunedì, con l'arrivo dei quadri meteorologici più precisi. Per il momento, dunque, si potrà godere di qualche giornata di bel tempo come quelle previste per l'ultimo fine settimana del 2025 prima dello "switch" e del passaggio al 2026, anno del "Cavallo di Fuoco" nel calendario ciese.