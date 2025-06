video suggerito

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: temperature in costante aumento sopra i 30 gradi Caldo in aumento su tutta la Campania, ma al momento niente allerta per ondate di calore. Trenta gradi già raggiunti, saranno superati entro il fine settimana. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Continuano a salire le temperature su Napoli e Campania: nei prossimi giorni la colonnina di mercurio supererà i 30 gradi, con punte di 32-33 gradi attese entro giovedì. Preludio ad un'estate torrida, in attesa dell'equinozio che arriverà sabato 21 giugno 2025 alle 04:41 ora italiana. Non ci saranno invece ondate di calore imminenti, almeno nei prossimi giorni. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che pubblica quotidianamente gli aggiornamenti. Da oggi lunedì 9 giugno, a mercoledì 11 giugno, l'allerta è di tipo "verde", ovvero senza rischi. Si attendono temperature tra i 29 ed i 31 gradi massimi percepiti, appena due in più le

Nessun rischio pioggia, ovviamente: in generale non ci saranno quasi nuvole su tutta la Campania per l'intera settimana, restituendo così un clima tipicamente estivo nonostante siamo solo nella prima decade di giugno. Un possibile anticipo delle temperature roventi che, si teme, arriveranno entro luglio. Un'estate che potrebbe assomigliare a quella del 2003, quando le temperature furono particolarmente incandescenti su tutta la Penisola, portando anche, per l'elevato consumo di energia elettrica dovuto ai ventilatori, a numero blackout, fino al Grande Blackout di tutta Italia, che durò quasi un'intera giornata.

Il bollettino del Ministero della Salute per i prossimi giorni: niente ondate di calore su Napoli