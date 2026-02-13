Le previsioni meteo su Napoli e Campania: pioggia nel fine settimana di San Valentino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Pioggia e vento nel fine settimana di San Valentino: attese forti piogge sabato 14 febbraio, con un lieve miglioramento per domenica 15 febbraio. Un fine settimana all'insegna del maltempo, dunque, come gran parte del mese di febbraio. A queste si aggiungerà anche un forte vento, che già in queste ore sta sferzando il golfo di Napoli, rendendo difficili i collegamenti marittimi con le isole partenopee. Già da oggi, venerdì 13 febbraio, sono quasi del tutto sospese le corse in programma per Ischia e Procida dei mezzi veloci ed operate dalle compagnie di navigazione sia dal Molo Beverello di Napoli che da Pozzuoli. Il mare agitato sta rendendo difficile anche il servizio dei traghetti, con diverse corse da Pozzuoli per Procida e viceversa soppresse, mentre sembrano essere regolari, al momento, gli spostamenti da Napoli Porta di Massa per entrambe le isole.

Situazione in rapido peggioramento nel weekend degli innamorati, con piogge anche importanti soprattutto sabato 14 febbraio. Domenica 15 il meteo sarà leggermente più clemente, ma le piogge continueranno per tutta la giornata. Per rivedere il sole bisognerà attendere il martedì di carnevale, che concederà una giornata di svago ai bambini che riempiranno le strade di coriandoli e stelle filanti. Ma per gli innamorati sarà un fine settimana durissimo: non è escluso che nelle prossime ore la Protezione Civile della Regione Campania non dirami un'allerta meteo per le forti piogge. Ad Ischia, in particolare, il mare agitato e le forti piogge dei giorni scorsi hanno portato ad un innalzamento delle acque in prossimità delle coste, con rischio forte di mareggiate.