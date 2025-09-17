Le previsioni meteo: su Napoli e Campania ancora caldo, settimana prossima torna la pioggia

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ancora caldo torrido su Napoli e Campania, ma dalla prossima settimana tornerà la pioggia. L'autunno, insomma, non ne vuole proprio sapere di farsi vedere: formalmente, in Italia l'equinozio d'autunno cadrà di lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:19 e sarà la giornata in cui giorno e notte avranno la stessa durata, dando il via all'autunno vero e proprio nell'emisfero boreale: dal giorno successivo, infatti, le giornate inizieranno sempre più ad accorciarsi, con il buio che prenderà lentamente il sopravvento sulle luce, almeno fino al solstizio d'inverno (quest'anno il 21 dicembre) che sarà il giorno più corto dell'anno ma anche quello dopo il quale la luce comincerà a recuperare terreno sul buio. Non a caso, la Festa del Sole che si festeggiava nell'antichità cadeva proprio in quei giorni, poi "riassorbiti" dal Natale cristiano.

Al di là della parentesi storica, in questi giorni su Napoli e Campania si assisterà come detto ad una sorta di estate in miniatura: temperature attorno ai 30 gradi, sole e caldo un po' ovunque. Insomma, un fine settimana perfetto per gli ultimi bagni in mare stagionale. Ma da lunedì, cambia la scena: le prime nuvole arriveranno già il 22 settembre, primo giorno d'autunno, mentre martedì e mercoledì sono attese piogge e veri e propri temporali. Al momento non sono annunciate allerte meteo, ma è probabile che arriveranno già tra domenica e lunedì, quando i quadri climatici saranno più chiari e dunque anche la Protezione Civile della Regione Campania potrà avere dati più precisi. Non durerà molto, perché già da giovedì tornerà il bel tempo, ma le temperature inizieranno gradualmente ad abbassarsi. Insomma, l'autunno è alle porte. Ma per vederne gli effetti bisognerà pazientare ancora un altro po'.