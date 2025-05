video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole e caldo nel fine settimana 10-11 maggio Fine settimana estivo su Napoli e Campania, punte di 25 gradi lungo le coste nelle ore più calde. Ma da lunedì tornano le nuvole: giovedì l'arrivo dei temporali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Sole e caldo su Napoli e Campania anche nel fine settimana del 10-11 maggio. Ma sarà un'ultima parentesi di anticipo dell'estate, perché da lunedì 12 il meteo subirà un drastico peggioramento, con nuvole sparse e qualche rovescio soprattutto nelle zone dell'interno. Ma per ora ci si potrà godere un fine settimana letteralmente pre-estivo, con temperature alte e sole, con il vento che renderà un po' più sopportabile il tutto.

Sabato 10 maggio le temperature saranno attorno ai 25 gradi, con il vento che spirerà a circa 13 chilometri orari, rendendo così più facile la "sopportazione" del forte caldo. Nelle zone dell'interno, le temperature potrebbero essere leggermente più basse. Di notte, l'abbassamento sarà più consistente, ma comunque senza particolari pericoli. Domenica 11 maggio, le temperature saranno leggermente più basse, con un'oscillazione tra i 23 ed i 24 gradi lungo le coste, ma con ampia ventilazione. Tuttavia, inizierà a fare capolino qualche annuvolamento in arrivo dal centro-nord. Leggermente più basse, ma comunque sopra i 20 gradi, le temperature delle zone dell'interno. Da lunedì 12 maggio, il primo cambiamento: nuvolosità in aumento e rischio piogge a macchia di leopardo, anche se le temperature resteranno attorno ai 22 gradi circa. Per un cambiamento "radicale", bisognerà attendere giovedì, quando le temperature scenderanno di 5-6 gradi e arriveranno forti temporali in tutta la regione. Pessime notizie per i corridori del Giro d'Italia, atteso proprio per giovedì 15 con passaggio in Irpinia, provincia di Napoli e arrivo finale sul Lungomare Caracciolo partenopeo.