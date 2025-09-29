napoli
Le previsioni meteo per Napoli e Campania: da mercoledì pioggia e temperature in calo

Mercoledì torna la pioggia, e inizierà anche la diminuzione delle temperature: inizia l’autunno su Napoli e la Campania. Le previsioni meteo.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il meteo su Napoli e la Campania
Inizia ufficialmente l'autunno: da mercoledì 1° ottobre arriva la pioggia su Napoli e Campania, con il primo abbassamento sostanziale di temperature. Poi tornerà il bel tempo ma le temperature continueranno a scendere gradualmente sotto i venti gradi. Queste le previsioni per i prossimi giorni, con mercoledì che potrebbe vedere anche un'allerta meteo: fondamentali le prossime ore, poi la Protezione Civile Regionale deciderà entro domani se ci saranno gli estremi per emanarla, e se soltanto su alcune zone o su tutta la Regione. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Dunque, per ora sarà il sole a farla da padrone: anche domani, martedì 30 settembre, il caldo sarà intenso e fuori stagione, con punte di 26-27 gradi di valori massimi. Mercoledì 1° ottobre, torna come detto la pioggia: le stesse temperature scenderanno di circa 2-3 gradi netti. Una tendenza che continuerà anche nei prossimi giorni, portando le massime fino a venti gradi. Per rivedere un po' di stabilità bisognerà attendere il fine settimana, con il sole che farà da padrone e i quadri meteorologici più chiari. Dunque, per quanto l'autunno abbia deciso di iniziare non solo sul calendario, "distribuirà" il proprio carico di piogge e freddo con il contagocce. Almeno fino a metà ottobre, quando invece ci sarà il nuovo cambiamento  meteorologico e le piogge inizieranno ad essere più intensi. Ma bisognerà attendere insomma ancora un po' di tempo: un autunno che comunque porterà pioggia in quantità e che rischia anche di causare non pochi problemi di tipo idrogeologico, sopratutto nelle zone più fragili della Campania e sulle isole.

Campania
