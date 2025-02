video suggerito

Le previsioni meteo di Napoli e Campania: fine settimana 22-23 febbraio con sole e caldo Fine settimana con sole e caldo in Campania, ma da lunedì 24 febbraio torna la pioggia: le previsioni meteo per il weekend del 22-23 febbraio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano sole e caldo in Campania nel fine settimana del 22-23 febbraio. Le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi di valori massimi nel corso della giornata, per poi scendere anche bruscamente attorno agli 8 gradi alla sera. Temperature molto basse, nella notte, in Irpinia e nel Sannio, dove potrebbero formarsi anche gelate lungo le strade. Ma nel complesso sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo: da lunedì, invece, brusco cambio del meteo, con la pioggia che tornerà a farla da padrona e che potrebbe portare anche ad allerte meteo in particolare tra martedì e mercoledì. Ma per ora, il fine settimana del 22-23 febbraio regalerà uno scorcio di "anticipo" della primavera, con temperature leggermente al di sopra della media.

Il vero rischio è legato, anche nei prossimi giorni come in quelli scorsi, alla possibile formazione di banchi di nebbia, che si formeranno proprio a causa delle escursioni termiche tra giorno e notte, con le temperature che si abbasseranno ancora una volta in maniera brusca dopo il tramonto, e che non saranno limitate soltanto nelle zone più interne della regione come quelle dei monti appenninici. Banchi di nebbia, anche intensi, sono attesi anche sulle colline napoletane dei Camaldoli e dei Colli Aminei. Inoltre, banchi di nebbia al mattino potranno verificarsi anche a bassa quota, come ad esempio a Napoli nella zona di Piazza Mercato e lungo la zona del porto (via Nuova Marina, via Vespucci, via Reggia di Portici). Nebbia che soprattutto di notte e alle prime luci dell'alba sarà particolarmente fitta e che potrebbe comportare non pochi disagi alla circolazione veicolare.