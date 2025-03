video suggerito

Le previsioni meteo di Napoli e Campania: fine settimana 1-2 marzo con rischio pioggia Rischio pioggia a macchia di leopardo nel fine settimana 1-2 marzo su Napoli e Campania: cielo per lo più nuvoloso. Da lunedì tornano sole e caldo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Dopo le giornate di pioggia dei giorni scorsi, il fine settimana del 1-2 marzo su Napoli e Campania si preannuncia all'insegna del tempo incerto ma senza grosse precipitazioni. Non ci sarà il sole: per quello bisognerà attendere la prossima settimana. Ma per lo meno, ci sarà uno stop parziale ai rovesci, che potrebbero verificarsi solo in qualche zona dell'interno.

Oggi, sabato 1° marzo, inizia la primavera meteorologica (per quella astronomica bisognerà attendere giovedì 20 marzo 2025 alle ore 10:01 italiane), ma per il sole bisognerà attendere qualche giorno: dal 3 marzo, infatti, torneranno temperature al di sopra delle medie stagionali e con un cielo sgombro da nubi. Ma per adesso, sarà un fine settimana "in grigio". Nella giornata di oggi, il rischio pioggia sarà elevato solo attorno alle 16, ma esclusivamente in alcune aree della regione. Temperature che resteranno basse, con valori massimi vicino ai 12 gradi nelle fasce costiere.

Domani, domenica 2 marzo, le temperature inizieranno a salire: i valori massimi arriveranno rapidamente ai 17 gradi, soprattutto nei grandi centri, ma il cielo resterà nuvoloso e scuro. Pioggia difficile, se non nelle zone dell'interno, dove il rischio sarà elevato soprattutto al mattino. Poi, il lento miglioramento che da lunedì 3 marzo porterà al sole che durerà per l'intera settimana, con le temperature che resteranno stabilmente tra i 17 e i 18 gradi di valori massimi, dunque al di sopra delle medie stagionali. Primi anticipi di una primavera che ormai è alle porte, in attesa dell'equinozio vero e proprio per il quale mancano poco più di due settimane.