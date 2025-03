video suggerito

Le previsioni meteo di Napoli e Campania: ancora sole e caldo nei prossimi giorni Sole e caldo per il resto della settimana, ma attenzione alla nebbia (cosiddetta "da avvezione") che di notte si diffonderà a macchia di leopardo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Prosegue l'ondata di bel tempo che da qualche giorno è iniziata su Napoli e la Campania: anche nei prossimi giorni, si assisterà ad un anticipo della primavera con temperature di poco sotto ai 20 gradi nelle zone costiere, mentre il cielo sarà sgombro di nubi. Diversamente, la sera ci saranno dei bruschi cali di valori minimi, che potranno scendere anche sotto i 10 gradi nelle zone dell'interno. Un fenomeno che, a sua volta, può generarne un altro: quello della nebbia, nel dettaglio quella da avvezione.

La nebbia da avvezione si forma quando c'è molta differenza tra le temperature diurne e notturne, per poi dissolversi al mattino, quando il sole inizia a riscaldare l'aria. Questo può portare, soprattutto in alcune zone zone dell'interno ma anche quelle collinari, a banchi di nebbia improvvisi in piena notte, con tutti gli effetti nefasti per chi si trova a circolare in strada. Ma si tratta di un effetto appunto che sparirà con il ritorno della luce del sole, che dissolverà la nebbia.

Per il resto della settimana, come detto, sole e caldo la faranno da padroni indiscussi: per attendere un po' di instabilità meteorologica bisognerà attendere il prossimo lunedì. Anche nel fine settimana, infatti, ci si aspetta tempo sereno e caldo sopra le medie stagionali tipiche di fine inverno: clima ideale per le gite fuori porta ante litteram, sebbene ormai come detto ci si avvicina alla stagione primaverile vera e propria. Nel frattempo, ci sarà un maxi anticipo di primavera, in attesa che quella astronomica arrivi giovedì 20 marzo alle 10:01 ora italiana, che segnerà dunque il passaggio anche in maniera ufficiale.