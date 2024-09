video suggerito

Le fiamme escono dalla strada: tranciato il tubo portante del gas nel Casertano Incidente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta): un tubo del gas è stato tranciato durante i lavori per la fibra ottica, sul posto i Vigili del Fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Le fiamme hanno cominciato a venire fuori dalla strada, lingue di fuoco che spuntavano direttamente dalla fenditura nell'asfalto. Paura, ma nessuna conseguenza grave, per l'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, causato dalla rottura di una tubatura del gas; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, allertati dai residenti; la situazione è ritornata a breve sotto controllo e non risultano feriti.

Il rogo è divampato in un cantiere per la messa in opera della fibra ottica, in via Verdi. Stando a quanto ricostruito nel corso dei rilievi, durante la fase di taglio dell'asfalto per il successivo scavo è stato tranciato il tubo portante interrato; il danneggiamento ha causato la fuoriuscita del gas e quindi il successivo incendio. I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio ed hanno messo in sicurezza l'area: la fornitura di gas è stata temporaneamente interrotta e sono stati avviati i lavori per il ripristino della condotta, in modo da riprendere nel minor tempo possibile la regolare erogazione.