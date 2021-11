Le condizioni di Federico Salvatore migliorate dopo l’emorragia cerebrale: iniziata la riabilitazione È ancora la moglie del cantautore napoletano, Flavia D’Alessio, attraverso i social network, a dare ai fan di Federico Salvatore notizie sulle sue condizioni di salute. E, questa volta, riaccende la speranza: “Federico è stato trasferito dall’Ospedale del Mare ed ha iniziato il suo percorso di riabilitazione” ha annunciato la moglie.

A cura di Valerio Papadia

È tanto il calore dei fan per Federico Salvatore, cantautore napoletano che, sebbene lontano dalle scene da qualche tempo, è molto attivo sui social network, dove con la sua consueta ironia canta dei temi dei nostri tempi. Agli inizi dello scorso mese di ottobre, però, Federico Salvatore è stato colpito da una emorragia cerebrale che ha fatto temere tutti per la sua vita. Da allora, i fan si interrogano sulle sue condizioni di salute: alla preoccupazione degli ammiratori, risponde sui social network la moglie del cantautore, Flavia D'Alessio, che con l'ultimo aggiornamento ha riacceso la speranza. Sebbene il percorso sia ancora lungo e tortuoso, Federico Salvatore ha cominciato il percorso di riabilitazione, come annunciato proprio dalla moglie Flavia:

Federico è stato trasferito dall’Ospedale del Mare ed ha iniziato il suo percorso di riabilitazione. L’infinito affetto da parte vostra ci da sempre più forza, giorno dopo giorno, siete tantissimi e calorosissimi. Per ricambiare tutto l’amore che Napoli, e non solo, sta dimostrando a Federico ho deciso di condividere con voi questo brano in cui c’è tutto l’amore che lui, da sempre, prova per la sua terra. È un brano malinconico, come il momento che tutti noi che vogliamo bene a Federico stiamo vivendo, ma allo stesso tempo un brano di speranza e d’amore. A presto, Flavia

Federico Salvatore, 62 anni, ha conosciuto la notorietà negli anni Novanta grazie alle sue canzoni originali e ironiche, spesso in napoletano. Prima del malore, si stava preparando a festeggiare l'uscita del nuovo album, "Azz… 25 anni dopo", per celebrare i 25 anni dall'uscita del suo album più noto e iconico, "Azz".