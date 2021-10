Federico Salvatore, nuovo aggioramento sulle condizioni di salute dopo l’emorragia cerebrale: parla la moglie Flavia

A circa dieci giorni dall'emorragia cerebrale che ha colpito Federico Salvatore, la moglie, Flavia D'Alessio, con una nota di oggi, 25 ottobre, ha diffuso gli aggiornamenti sullo stato di salute del cantautore e cabarettista napoletano, che resta ancora ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare di Napoli: la situazione resta stabile, ma i medici hanno registrato nei giorni scorsi dei piccoli miglioramenti. La moglie, ringraziando dell'affetto dei fan che si sono stretti intorno alla famiglia, spiega che si tratta di un "cammino ancora lungo", ma che Federico "tornerà ancora più irriverente e più forte di prima".

Il popolare artista, molto noto a Napoli ma ben conosciuto a livello nazionale anche in virtù della partecipazione al Festival di Sanremo e della presenza fissa al Maurizio Costanzo Show, era stato colto dal malore la sera del 10 ottobre. In questi giorni sarebbe dovuto uscire il nuovo album, "Azz… 25 anni dopo", progetto artistico che celebra i 5 lustri di una delle canzoni più famose, ormai diventata iconica.

Ecco cosa ha scritto la moglie di Federico Salvatore:

Siamo stati travolti da una miriade di messaggi da parte di artisti, colleghi e fans che ringrazio uno ad uno per l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di Federico e della nostra famiglia.

Tutto questo ci da una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice ma che giorno dopo giorno sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico. Un ringraziamento va a tutta l’equipe medica dell’Ospedale del Mare che sta seguendo mio marito in maniera davvero eccellente, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano.

Il cammino è ancora lungo ma sono certa che Federico con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto tornerà ancora più irriverente e più forte di prima. Grazie ancora a tutti dal profondo del cuore, a presto.