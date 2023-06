Le banconote false da 20 e 50 euro si stampavano a Napoli: in giro ci sono 3 milioni contraffatti La banda è stata sgominata dalla Guardia di Finanza: 10 arresti. Si stima che siano state immesse sul mercato banconote false per un totale di 5 milioni di euro (2 milioni sono stati sequestrati).

A cura di Valerio Papadia

Una banda dedita a stampare banconote false da 20 e 50 euro è stata sgominata dalla Guardia di Finanza: dalle prime ore di questa mattina, martedì 6 giugno, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo misure cautelari emesse dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di 10 persone (4 in carcere, 3 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora) accusate di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Le indagini della Guardia di Finanza sono andate avanti per oltre un anno e hanno permesso di accertare come ai vertici dell'associazione criminali ci fossero due uomini napoletani, che si avvalevano di un falsario, anch'egli di Napoli, per realizzare e mettere in commercio banconote false soprattutto da 20 e 50 euro di pregevole fattura, in tutto e per tutto somiglianti alle originali. Il falsario utilizzava un'abitazione privata e una tipografia a Carinaro, nel Casertano, per realizzare le banconote.

La banda ha stampato 5 milioni di euro falsi durante la sua attività

Secondo quanto stabilito dai finanzieri durante l'attività investigativa, la banda aveva messo in piedi una vera e propria "Zecca parallela", stampando oltre 5 milioni di euro in banconote contraffatte: di questi, soltanto 1,9 milioni sono stati sequestrati, il che vuol dire che in giro ci sono ancora oltre 3 milioni di euro contraffatti, soprattutto in banconote da 20 e da 50.