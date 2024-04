video suggerito

A Napoli la fabbrica dei soldi falsi, le banconote divise per qualità: “Trovi solo Maradona e Pelè” La base della banda smantellata a Napoli lavorava su orari d’ufficio; le banconote divise per tipo e per qualità: una da 50 costava tra i 6 e gli 8 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un "Maradona", ovvero una banconota da 50 euro contraffatta, costava tra i 6 e gli 8 euro, a seconda del cliente e della quantità che acquistava. Ed era quella che andava per la maggiore, buon compromesso tra costi e qualità. Ma l'offerta non si limitava a questa: c'erano anche le "B&B" e le "Pelè". Parole in codice che usava la banda sgominata oggi dai carabinieri a Napoli, specializzata nella vendita di banconote false: con base operativa nel quartiere Pendino-Mercato, avrebbero smerciato milioni di euro contraffatti, pagando una porzione dei guadagni al clan Mazzarella, egemone nella zona.

Gli indagati sono complessivamente 68, di questi 63 quelli raggiunti da misura cautelare: per 48 di loro è stato disposto il carcere, per altri 14 gli arresti domiciliari e per una persona il divieto di dimora a Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la vendita andava avanti da diversi anni e avveniva per lo più in tre luoghi, tutti molto vicini: un basso di vico Vetriera Vecchia, la sede di una associazione religiosa e un negozio di alimentari.

Il terraneo, si legge nell'ordinanza, era la vera e propria base logistica del gruppo e seguiva praticamente orari da attività commerciali: era aperto sei giorni su sette dalle 9 alle 17, la domenica con orario ridotto dalle 9 alle 13. Diversi anche i clienti intercettati mentre andavano a rifornirsi, ai quali i componenti della banda spiegavano di volta in volta quali fossero le disponibilità, modificate in particolare quando era stata arrestata la persona che forniva i "B&B" e quindi erano rimasti "solo Maradona e Pelè".

Nel catalogo, tre diversi tipi di banconote da 50 euro (definite, in ordine crescente di qualità, "Pelè", "Maradona" e "B&B", vendute a circa sei, sette e otto euro l'una), due tipologie di banconote da 100 euro (definite "tipo vecchio", ovvero la serie "Epoche e stile", e "tipo nuovo", cioè quelle della serie "Europa", vendute a 10 e a 12 euro) e un solo tipo di banconote false da 200 euro.