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Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”

Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico.
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A cura di Redazione Napoli
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Patrizia Mercolino, mamma del bimbo morto al Monaldi, col suo legale Francesco Petruzzi, davanti al Monaldi
Patrizia Mercolino, mamma del bimbo morto al Monaldi, col suo legale Francesco Petruzzi, davanti al Monaldi
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Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

«Una pagliacciata», così Francesco Petruzzi, avvocato di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori di Domenico, il bambino morto a 2 anni dopo un trapianto di cuore non riuscito al Monaldi, definisce il sit-in organizzato oggi davanti all'ospedale Monaldi di Napoli a sostegno del cardiochirurgo Guido Oppido, primo dei 7 medici indagati per il decesso del bimbo.

«Patrizia è addolorata e non ha la forza di intervenire su questa cosa, ma vedere delle mamme, mamme che torneranno fortunatamente stasera dai loro figli. manifestare davanti al Monaldi per supportare un indagato per omicidio, sospeso dallo stesso Monaldi, quando nessuna di loro è venuta a manifestare il suo cordoglio per la morte di Domenico è doloroso», afferma Petruzzi.

Il legale sottolinea inoltre la linea mantenuta finora dalla famiglia: «Questa manifestazione stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa, che non solo non ha mai avuto una parola fuori posto per la sanità tutta, ma neanche mai si è sognata di manifestare fuori a un ospedale pubblico». Infine il legale osserva: «Essere un ottimo cardiochirurgo non vuol dire non essere un pessimo trapiantologo».

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Durante il presidio davanti all'ospedale dell'azienda dei Colli, è stata effettuata anche una telefonata ad Oppido che ha solo ringraziato senza dire nient'altro. Nel pomeriggio, i genitori dei bambini cardiopatici, replicano alle parole di Petruzzi dicono: «Il nostro è stato anche un gesto di gratitudine e di solidarietà verso un medico che, in tanti casi ha ridato la vita ai nostri figli».

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