Lavori all’acquedotto San Clemente, senz’acqua 7 comuni nel Napoletano per 2 giorni: le strade con le autobotti

La società Gori ha comunicato che per lavori all’acquedotto San Clemente ci saranno interruzioni idriche a Casalnuovo, Sant’Anastasia, Pomigliano d’Arco, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia.

Disagi nell'erogazione dell'acqua in sette comuni del Napoletano per il prossimo weekend, a causa dei lavori di riparazione della condotta adduttrice San Clemente-Cercola. Lo ha comunicato agli enti interessati la società Gori, che gestisce gli impianti. Saranno coinvolti i comuni di Casalnuovo, Sant'Anastasia e Pomigliano d'Arco, da venerdì 6 a domenica 8, e i comuni di Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia dal 7 all'8 febbraio. Proteste dei cittadini per una interruzione così prolungata. Ma la Protezione Civile regionale assicurerà fontanine alla popolazione in diverse strade, alimentate con le autobotti.

Le strade dove ci saranno le autobotti

La condotta adduttrice San Clemente-Cercola alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a mille litri al secondo. Sono state, pertanto, predisposte articolate manovre di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze servite. L'interruzione del servizio idrico seguirà orari diversi per ogni comune. Alla ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. Il consiglio è di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Di seguito date, orari e strade con le autobotti:

Dalle ore 21 di venerdì 6 febbraio fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio 2026, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:

Casalnuovo

Intero territorio comunale

Esclusa frazione di Casarea.

Batterie di fontanine:

1) via Filichito (di fronte agenzia assicurativa);

2) Via San Marco n. 95;

3) Corso Umberto I, angolo via De Curtis.

Sant'Anastasia

Via Archi Augustei.

Batterie di fontanine:

1) Piazzetta Padre Pio;

Pomigliano d'Arco

Intero territorio comunale

Ad esclusione di:

Masseria Ciccarelli

Zona Industriale (alimentata da Viale Impero)

Batterie di fontanine:

1) via Nazionale delle Puglie, parcheggio Eurospin;

2) via Terracciano 205;

3) via Caruso, angolo via Donizetti.

Autobotti:

1) piazza Giovanni Leone;

2) via Roma, altezza scuola Ponte.

Dalle ore 14 di sabato 7 febbraio, fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:

Cercola

VIA CENSI DELL'ARCO

VIA COLLODI

VIA CUPA TRAVI

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DELLA LIBERTA'

VIA FIGLIOLA

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA LUCA GIORDANO

VIA MADONNELLE

VIA MASSERIA RUTIGLIA

VIA RUBINACCI

VIA SANTA CATERINA

VIA TRAVI

VIA TUFARELLI

VIALE CARAVAGGIO

VIALE CIMITERO

VIALE DEI PINI

VIALE DELLE MAGNOLIE

VIALE DELLE ROSE

VIALE DONATELLO

VIALE GIANNI RODARI

VIALE LEONARDO DA VINCI

VIALE MICHELANGELO

VIALE MODIGLIANI

VIALE TIEPOLO

Batterie di fontanine:

1) Corso Domenico Riccardo, di fronte Casa Comunale.

Dalle ore 7 di sabato 7 febbraio, fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:

San Sebastiano al Vesuvio

Intero territorio comunale

Batterie di fontanine:

Via Figliola;

Via Panoramica Fellapane, di fronte ASL.

Massa di Somma

Intero territorio comunale

Batterie di fontanine:

Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell'Autonomia.

Pollena Trocchia

Intero territorio comunale

Batterie di fontanine: