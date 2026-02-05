Lavori all’acquedotto San Clemente, senz’acqua 7 comuni nel Napoletano per 2 giorni: le strade con le autobotti
Disagi nell'erogazione dell'acqua in sette comuni del Napoletano per il prossimo weekend, a causa dei lavori di riparazione della condotta adduttrice San Clemente-Cercola. Lo ha comunicato agli enti interessati la società Gori, che gestisce gli impianti. Saranno coinvolti i comuni di Casalnuovo, Sant'Anastasia e Pomigliano d'Arco, da venerdì 6 a domenica 8, e i comuni di Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia dal 7 all'8 febbraio. Proteste dei cittadini per una interruzione così prolungata. Ma la Protezione Civile regionale assicurerà fontanine alla popolazione in diverse strade, alimentate con le autobotti.
Le strade dove ci saranno le autobotti
La condotta adduttrice San Clemente-Cercola alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a mille litri al secondo. Sono state, pertanto, predisposte articolate manovre di regolazione dei flussi per mitigare i disagi alle utenze servite. L'interruzione del servizio idrico seguirà orari diversi per ogni comune. Alla ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. Il consiglio è di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Di seguito date, orari e strade con le autobotti:
Dalle ore 21 di venerdì 6 febbraio fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio 2026, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:
Casalnuovo
Intero territorio comunale
Esclusa frazione di Casarea.
Batterie di fontanine:
- 1) via Filichito (di fronte agenzia assicurativa);
- 2) Via San Marco n. 95;
- 3) Corso Umberto I, angolo via De Curtis.
Sant'Anastasia
Via Archi Augustei.
Batterie di fontanine:
- 1) Piazzetta Padre Pio;
Pomigliano d'Arco
Intero territorio comunale
Ad esclusione di:
Masseria Ciccarelli
Zona Industriale (alimentata da Viale Impero)
Batterie di fontanine:
- 1) via Nazionale delle Puglie, parcheggio Eurospin;
- 2) via Terracciano 205;
- 3) via Caruso, angolo via Donizetti.
Autobotti:
- 1) piazza Giovanni Leone;
- 2) via Roma, altezza scuola Ponte.
Dalle ore 14 di sabato 7 febbraio, fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:
Cercola
- VIA CENSI DELL'ARCO
- VIA COLLODI
- VIA CUPA TRAVI
- VIA DANTE ALIGHIERI
- VIA DELLA LIBERTA'
- VIA FIGLIOLA
- VIA GIOVANNI PASCOLI
- VIA LUCA GIORDANO
- VIA MADONNELLE
- VIA MASSERIA RUTIGLIA
- VIA RUBINACCI
- VIA SANTA CATERINA
- VIA TRAVI
- VIA TUFARELLI
- VIALE CARAVAGGIO
- VIALE CIMITERO
- VIALE DEI PINI
- VIALE DELLE MAGNOLIE
- VIALE DELLE ROSE
- VIALE DONATELLO
- VIALE GIANNI RODARI
- VIALE LEONARDO DA VINCI
- VIALE MICHELANGELO
- VIALE MODIGLIANI
- VIALE TIEPOLO
Batterie di fontanine:
- 1) Corso Domenico Riccardo, di fronte Casa Comunale.
Dalle ore 7 di sabato 7 febbraio, fino alle ore 16 di domenica 8 febbraio, l’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti strade:
San Sebastiano al Vesuvio
Intero territorio comunale
Batterie di fontanine:
- Via Figliola;
- Via Panoramica Fellapane, di fronte ASL.
Massa di Somma
Intero territorio comunale
Batterie di fontanine:
- Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell'Autonomia.
Pollena Trocchia
Intero territorio comunale
Batterie di fontanine:
- Piazza Amodio, presso edicola.