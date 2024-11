video suggerito

Lavori alla rete idrica, manca l’acqua a Bagnoli lunedì 18 novembre: le strade interessate Il Comune di Napoli avvisa con una nota che lunedì 18 novembre, dalle 14 alle 20, verrà sospesa l’erogazione idrica in diverse strade di Bagnoli per lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 18 novembre, per sei ore, verrà sospesa la fornitura idrica in numerose strade di Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli; il motivo è in lavori di efficientamento non rinviabili alla rete idrica primaria di viale della Liberazione. Lo fa sapere il Comune di Napoli con una nota stampa, nella quale elenca le strade che saranno interessate dal disagio. La fornitura, spiega il Comune, verrà sospesa alle ore 14 e verrà ripristinata sei ore dopo, alle 20 della stessa giornata di lunedì 18 ottobre, orario entro il quale si prevede di chiudere l'intervento.

Di seguito, l'elenco delle aree interessate:

Viale della Liberazione (tratto da via Nuova Agnano a ex Area Nato)

Via Ilioneo-Via acate-Via Palazzo Dafaro

Via Diomede Carafa

Via Girolamo cerbone

Via Salvatore Ferrara

Via Carmela Ferrara

Via Enea

Viale dei Campi Flegrei

Via Silio Italico

Via Lucio Silla

Via Caio Asinio Pollione

Via Boezio

Via Eurialo

Via Ennio