L’automedica circola senza assicurazione e revisione: scatta il sequestro a Napoli

Sono stati controlli serrati, a tappeto, quelli messi in campo a Napoli dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno verificato il rispetto del Codice della Strada: tra multe, denunce e mezzi sequestrati, spicca anche un'automedica. Durante i controlli, infatti, i militari dell'Arma hanno fermato un'automedica, in quel momento non impegnata in nessun servizio di emergenza: la vettura, una Bmw X3, intestata a una società proprietaria di una residenza per anziani, è risultata sprovvista di assicurazione e di revisione. Pertanto, i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo e alla sospensione della circolazione.

Controlli dei carabinieri in strada a Napoli: multe e denunce

Durante i controlli in strada a Napoli, che sono stati eseguiti nelle scorse 72 ore, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno anche denunciato una donna di 42 anni, trovata alla guida di un'automobile con targa polacca, reimmatricolata ma con telaio alterato: la donna dovrà rispondere di riciclaggio e soppressione di atti veri. Tre persone, invece, sono state denunciate poiché sorprese alla guida senza mai aver conseguito la patente, con recidiva nel biennio. Denunciato per possesso illecito di armi un 37enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre 4 automobilisti sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli in quanto trovati in possesso di piccole quantità di droga.

Nel complesso, durante le operazioni, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno identificato 402 persone e controllato 182 veicoli, di cui 21 con targhe straniere; sono state elevate 75 sanzioni al Codice della Strada, tra cui spiccano 7 sanzioni per guida senza casco, 25 per guida senza revisione e 13 per guida senza assicurazione.