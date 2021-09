Laurea honoris causa a Maurizio De Giovanni: il discorso e la dedica alla mamma

L’Università di Napoli Federico II ha conferito allo scrittore Maurizio De Giovanni la laurea honoris causa in Filologia Moderna. Il discorso di ringraziamento dell’intellettuale napoletano parte dalla ‘lettura’ della sua amata città e si conclude con la dedica alla mamma: “Sono qui perché mi sono state raccontate quelle storie, e assieme al latte, da piccolo, ho preso il senso di questa città: sono qui per mia madre”

Chi conosce Maurizio De Giovanni da prima che diventasse lo scrittore dei record, per numero di vendite e di sceneggiature fornite alle fiction Rai, sa che amava passeggiare lungo via Toledo e fermarsi con chiunque lo riconoscesse per scambiare due chiacchiere e ‘carpire' storie, sensazioni, sentimenti: guardare e ascoltare Napoli e i napoletani per ‘filtrarli' e restituire la città nei libri facendo però parlare i personaggi.

Si evince proprio questo, ascoltando la motivazione della laurea honoris causa in Filologia Moderna conferita dall'Università di Napoli Federico II allo scrittore partenopeo. Nella laudatio accademica a motivare la scelta del conferimento, Pasquale Sabatino, professore ordinario in Letteratura Italiana, spiega:

La parte più commovente del discorso di Maurizio De Giovanni è quella dedicata alla mamma:

Se io oggi mi trovo qui, è perché c'è stato un tempo in cui ero seduto sul pavimento di una cucina, ascoltando alla radio canzoni napoletane, e una persona mi ha raccontato le storie contenute in quelle canzoni. Sono qui perché mi sono state raccontate quelle storie, e assieme al latte, da piccolo, ho preso il senso di questa città: sono qui per mia madre.

È nota l' "ansia" dello scrittore napoletano: all'uscita di un libro, all'approccio con un nuovo personaggio, quando va in onda una delle serie tv ispirata alle sue storie. E ne spiega i motivi: sente l'ansia di "rappresentare" tutto un mondo, lo stesso che porta nei suoi libri:

Non ho mai sopportato stare sotto i riflettori e stanotte non riuscivo a dormire perché pensavo a questo momento. Non dormendo, guardavo la città. Mano a mano che veniva illuminata dal sole che sorgeva, la città mi ha spiegato che potevo trovarmi qui perché sono in rappresentanza, e non in proprio.

Sono qui a rappresentare il racconto di una realtà così vasta, complessa, articolata e difficile. Penso che il racconto di questa città non sia semplice. Né può mai essere esaustivo: non esiste autore, per quanto grande e profondo, che sia in grado di scrivere l’interpretazione reale di questa città. Ognuno può e deve raccontare la sua.