Laura la Divina tornata a casa: la TikToker era scomparsa da 24 ore La tiktoker Laura la Divina è tornata a casa: era sparita nel pomeriggio di ieri, facendo perdere le sue tracce. Del suo caso si è occupata anche Chi l’ha visto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

La tiktoker napoletana Laura la Divina è tornata a casa. Non è ancora chiaro perché sia scomparsa per quasi 24 ore, ma in un video pubblicato dal tiktoker Enzo Bambolina è arrivata la conferma che la donna sia tornata a casa e stia bene. Poco prima, in diversi video pubblicati sui social dalle amiche che nelle scorse ore ne avevano segnalato la scomparsa, le stesse avevano spiegato a loro volta che la giovane fosse tornata a casa, anche se non avevano fornito altri dettagli.

La vicenda era iniziata ieri pomeriggio, con la notizia della sua improvvisa scomparsa e reperibilità. A seguire il caso anche la trasmissione "Chi l'ha visto" su Rai3, che aveva diffuso il messaggio e l'appello degli amici a ritornare a casa e a dare sue notizie. In molti, sui social, hanno però dubitato del tutto, sostenendo si trattasse di una sorta di scherzo o comunque di una finzione. A sostenere che non si trattasse di uno scherzo ma che fosse tutto vero era stata, tra gli altri, anche Rita De Crescenzo, personaggio controverso e molto attivo sui social con le due dirette, che quest'oggi si era recata dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa. Denuncia che, come appreso da Fanpage.it da fonti dell'Arma, era stata effettivamente depositata in caserma, lasciando dunque intendere che la vicenda non fosse affatto uno scherzo, ma una questione seria: la donna, infatti, non rispondeva più al telefono né ai messaggi, e si era resa di fatto irreperibile dal pomeriggio di ieri, salvo poi ritornare a casa nella tarda serata di oggi.