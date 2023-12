Laura la Divina scomparsa: c’è la denuncia ai carabinieri. Rita De Crescenzo live su TikTok: “Non è uno scherzo” La scomparsa di “Laura La Divina” è stata denunciata ai carabinieri di Napoli. Al tempo stesso la storia è diventata un poderoso evento su Tiktok con dirette da migliaia di utenti.

C'è una denuncia ai carabinieri di Napoli per la scomparsa di "Laura la Divina", transgender, sui documenti indicata come Salvatore Bisesti, napoletana, nota presenza di Tiktok. La conferma arriva a Fanpage.it da fonti dell'Arma. Bisesti non ha dato più notizie ad amici, parenti e conoscenti a partire dal pomeriggio di mercoledì 13 dicembre. Non risponde più al telefono né ai messaggi e non è rintracciabile nei posti frequentati solitamente.

Poco dopo le ore 15.30 di oggi giovedì 14 dicembre è iniziata su Tiktok una diretta live di Rita De Crescenzo, amica di Laura, per dare notizie della scomparsa di Laura, diffusa a livello nazionale dalla trasmissione televisiva di Raitre "Chi l'ha visto" condotta da Federica Sciarelli. Quest'ultima in diretta aveva sottolineato le numerosissime segnalazioni giunte alla sua redazione:

Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come "La Divina". Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker.

Il clamore per la scomparsa di "Laura La Divina" è da ricercarsi nella sua forte presenza sul social cinese . Ma anche per il forte rapporto di amicizia con Rita De Crescenzo, personaggio del Pallonetto di Santa Lucia, dal passato ambiguo e oggi tiktoker napoletana nota per i suoi video kitsch e per essere una sorta di animatrice di cerimonie, battesimi e feste di compleanno (oggi consegna a domicilio le colazioni con dedica per 300 euro). Il variegato mondo di TikTok, da Rita a Enzo "Bambolina", si sta mobilitando per cercare Laura.

In particolare la De Crescenzo ha reso noto di essersi recata lei stessa dai carabinieri a Napoli per esporre e verbalizzare la vicenda. Il perché del suo interessamento si spiega col fatto che la scomparsa nell'ultimo periodo era stata letteralmente "accolta" in casa da De Crescenzo e dal marito Salvatore.

Al tempo stesso in queste ore l'interessamento legato alla preoccupazione per la scomparsa si è trasformato in un poderoso show sul social, tanto che nella diretta del pomeriggio di oggi c'erano fino a 26mila utenti in tempo reale.

Proprio per questa sorta di "siparietto" fra tiktoker che di solito usano il mezzo per intrattenere gli utenti non certo per cercare persone scomparse, molti non hanno inizialmente sul serio la scomparsa di Bisesti. Su quest'argomento nella sua diretta Rita De Crescenzo e i suoi "ospiti" in live si sono infuriati:

Però purtroppo Laura è scomparsa davvero, è una cosa diventata più grande di noi. Invito tutti a rendersi conto che non è uno scherzo, abbiamo interpellato le autorità.