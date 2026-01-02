Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania

La donna è considerata una delle fedelissime del nuovo governatore: con lui ha ricoperto lo stesso incarico alla Camera dei Deputati e alla Commissione di Vigilanza Rai.

Laura De Vita

Con decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, Laura De Vita è stata nominata nuova segretaria particolare del governatore. Il provvedimento è stato adottato il 30 dicembre 2025, poche ore prima della definizione della giunta regionale, e rientra nel quadro della riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza che vede come capo di gabinetto Francesco Comparone, già Consigliere parlamentare alla Camera.

De Vita, classe 1970 è – come già spiegato da Fanpage – amica di vecchia data di Fico, proviene dalla Segreteria di direzione (livello C) della Municipalità 8 di Napoli (Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia) ed era stata scelta dal pentastellato quale capo della Segreteria particolare alla presidenza della Camera dei Deputati e prima ancora con lo stesso ruolo alla presidenza della Commissione bicamerale di Vigilanza Rai. La neo nominata era stata candidata alle Elezioni Europee 2024 col Movimento Cinque Stelle (25mila preferenze circa, non eletta). L'incarico – si legge nel decreto presidenziale – è di natura fiduciaria, ha durata collegata al mandato del presidente e potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Con lo stesso atto è stata disposta la cessazione del precedente incarico di segreteria, affidato al fedelissimo del precedente presidente, Vincenzo De Luca, ovvero Nello Mastursi. Il trattamento economico sarà definito con successivo provvedimento, secondo quanto previsto dal regolamento di Palazzo Santa Lucia.