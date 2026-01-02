napoli
video suggerito
video suggerito

Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania

La donna è considerata una delle fedelissime del nuovo governatore: con lui ha ricoperto lo stesso incarico alla Camera dei Deputati e alla Commissione di Vigilanza Rai.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Laura De Vita
Laura De Vita

Con decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, Laura De Vita è stata nominata nuova segretaria particolare del governatore. Il provvedimento è stato adottato il 30 dicembre 2025, poche ore prima della definizione della giunta regionale, e rientra nel quadro della riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza che vede come capo di gabinetto Francesco Comparone, già Consigliere parlamentare alla Camera.

De Vita, classe 1970 è – come già spiegato da Fanpage – amica di vecchia data di Fico, proviene dalla Segreteria di direzione (livello C) della Municipalità 8 di Napoli (Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia) ed era stata scelta dal pentastellato quale capo della Segreteria particolare alla presidenza della Camera dei Deputati e prima ancora con lo stesso ruolo alla presidenza della Commissione bicamerale di Vigilanza Rai. La neo nominata era stata candidata alle Elezioni Europee 2024 col Movimento Cinque Stelle (25mila preferenze circa, non eletta). L'incarico – si legge nel decreto presidenziale – è di natura fiduciaria, ha durata collegata al mandato del presidente e potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Con lo stesso atto è stata disposta la cessazione del precedente incarico di segreteria, affidato al fedelissimo del precedente presidente, Vincenzo De Luca, ovvero Nello Mastursi. Il trattamento economico sarà definito con successivo provvedimento, secondo quanto previsto dal regolamento di Palazzo Santa Lucia.

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il ragazzo a cui hanno amputato 3 dita per un petardo ha perso l'occhio: bulbo scoppiato
A Napoli e in provincia 57 feriti e nessun morto per i botti di Capodanno
Notte di Capodanno da incubo al PS, 21 traumi gravi solo al Pellegrini
Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno: paura ad Aversa
Terrorizzato dai botti di Capodanno: morto un cane nel quartiere Torrione di Salerno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views