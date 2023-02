L’attore Davide Devenuto nominato Cavaliere al Merito dal presidente Mattarella Compagno dell’attrice Serena Rossi, conosciuto per “Un Posto al Sole”, devenuto è stato premiato per la sua attività di volontariato.

A cura di Valerio Papadia

Davide Devenuto con la compagna Serena Rossi

Il volto di Davide Devenuto, attore romano classe 1972, è conosciutissimo al grande pubblico per la sua interpretazione di Andrea Pergolesi in "Un Posto al Sole", la fitcion più longeva della tv italiana; dal 2008, inoltre, Devenuto è il compagna di un'altra attrice amatissima, anche lei partenopea, vale a dire Serena Rossi. Da oggi, poi, Davide Devenuto è anche un Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: l'attore è stato insignito dell'onorificenza oggi, al Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Davide Devenuto premiato per la sua attività di volontariato

Devenuto ha però ricevuto l'onorificenza non per la sua carriera attoriale, bensì per la sua attività solidale e di volontariato. Dal 2020, infatti, l'attore è cofondatore dell'associazione "Comitato Lab00", una fondazione che si occupa di tanti progetti solidali, tra i quali "Spesasospesa.org", in cui Devenuto è impegnato in prima linea.

Ecco la motivazione con la quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Devenuto Cavaliere al Merito: "per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio".

Che cos'è "Spesasospesa.org"

Ma cos'è "Spesasospesa.org", progetto del quale Davide Devenuto si occupa in prima persona con la sua fondazione? Il progetto mira ad aiutare le famiglie economicamente in difficoltà tramite la raccolta di beni, soprattutto di prima necessità. Grazie a "Spesaosospesa.org" le aziende possono donare beni o venderli quantomeno a un prezzo economicamente vantaggioso per coloro che non possono permettersi di spendere troppo.