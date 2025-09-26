Latitante del clan Petrone-Puccinelli arrestato a Soccavo: era evaso dai domiciliari 4 mesi fa

I carabinieri hanno arrestato Aniello Cotena, classe 1984, detto “‘O serpente”. Cotena, rintracciato a Napoli, era evaso dai domiciliari a Modena lo scorso maggio.

Immagine di repertorio

Era evaso dai domiciliari lo scorso maggio ma, dopo quattro mesi, è stato arrestato Aniello Cotena, 40 anni, detto "‘O serpente", ritenuto dagli inquirenti affiliato al clan Petrone-Puccinelli, attivo a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Cotena era stato arrestato il 19 novembre del 2022, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, in quanto accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 40enne era stato poi sottoposto agli arresti domiciliari in un'abitazione in provincia di Modena, dalla quale, lo scorso maggio, è evaso, facendo perdere le proprie tracce, dal momento che su Cotena penderebbe un cumulo pene che lo avrebbe costretto a trascorrere in carcere altri 7 anni e mezzo.

Cotena rintracciato nella casa della madre a Soccavo

Da maggio a oggi, le indagini per rintracciare Aniello Cotena non si sono mai interrotte. L'attività investigativa ha permesso ai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, nelle scorse ore, di rintracciare e arrestare il 40enne: Cotena è infatti stato individuato nell'abitazione della madre in via Catone, sempre nel quartiere Soccavo. Catturato, il latitante è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.