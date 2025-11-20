Latitante degli Amato-Pagano preso in Spagna: Gennaro Cifariello era fuggito a Tenerife

Arrestato dopo due mesi di latitanza Gennaro Cifariello: è ritenuto ai vertici del gruppo che aveva minacciato una famiglia per costringerla lasciare l’abitazione a Napoli.

Immagine di repertorio

Alla fine del settembre scorso era riuscito ad evitare le manette, scomparendo prima da Scampia, poi da Napoli. Ma la fuga di Gennaro Cifariello, ritenuto esponente di vertice del gruppo Cifariello-Cancello, legato al clan Amato-Pagano, è finita ieri, 19 novembre, in Spagna: le forze dell'ordine. seguendo una persona a lui vicina, lo hanno scovato a Tenerife e gli hanno stretto le manette ai polsi.

L'uomo era tra i destinatari di una ordinanza di custodia cautelare eseguita lo scorso 29 settembre nei confronti di 10 presunti esponenti dello stesso gruppo criminale, attivo tra i quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano; nei suoi confronti l'autorità giudiziaria di Napoli ha emesso un mandato di arresto europeo per sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. L'arresto è stato effettuato dalla polizia di Tenerife, nell'ambito delle attività di ricerca coordinate dall’UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) – Fugitive Active Search Team (FAST) Spagna.

Famiglia minacciata e costretta a lasciare la casa

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, vertici e sodali avrebbero vessato una famiglia per costringerla ad abbandonare la loro abitazione al fine di appropriarsene: avrebbero prima tentato di intimidire le vittime, anche aspettandole sotto casa armati di mazze, successivamente avrebbero sequestrato il titolare dell'immobile e avrebbero chiesto come riscatto per rilasciarlo la consegna delle chiavi e la disponibilità della casa.

Il latitante localizzato a Tenerife

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli con la collaborazione del FAST Italia del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e hanno consentito di acquisire informazioni sulla presenza di Cifariello in Spagna; anche con la collaborazione delle autorità spagnola, le forze dell'ordine hanno individuato una persona vicina al latitante e, seguendo gli spostamenti di quest'ultima, hanno capito che si trovava a Tenerife; lì il ricercato è stato scovato grazie all'attività di appostamento e sorveglianza della Policia Nacional.