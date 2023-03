Lascia il ristorante senza pagare il conto e rubando anche un borsello: arrestato 18enne Un 18enne arrestato a Portici: era andato a cena in un locale per poi provare a scappare senza pagare il conto e rubando anche il borsello di un altro cliente.

Era andato a cena in un ristorante, per poi tentare di andarsene senza pagare il conto ed anzi rubando anche un borsello ad un altro cliente presente in sala: ma è stato fermato mentre si allontanava prima dai proprietari e poi dai poliziotti intervenuti, che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. La vicenda è accaduta su via Gianturco nel comune di Portici, nella provincia vesuviana di Napoli. Il responsabile è un 18enne di origini rumene con precedenti di polizia, trovato in possesso anche del borsello rubato che è stato poi restituito al suo legittimo proprietario.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, lunedì 27 marzo, in un locale di via Gianturco a Portici, a ridosso dell'area orientale di Napoli. Qui, il 18enne si era recato per cenare per poi provare ad allontanarsi senza aver pagato il conto. E non solo: prima di lasciare il locale, aveva anche rubato il borsello di un altro cliente che in quel momento era in sala. Ma non è riuscito a fuggire, perché i proprietari del locale, marito e moglie, assieme ad un altro cliente intervenuto lo hanno bloccato prima che si allontanasse e al contempo hanno chiamato la polizia, denunciando un furto appena avvenuto. Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano sono giunti sul posto poco dopo, ricostruendo la vicenda e ascoltando le dichiarazioni dei presenti. Il giovane è stato identificato e denunciato per furto aggravato, mentre il borsello è stato restituito al legittimo proprietario. Il 18enne, che aveva già precedenti di polizia, è stato quindi arrestato dagli agenti e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.