L’anziano che accudisce soffre di demenza senile, lei riesce a farsi intestare la casa: badante arrestata

Immagine di repertorio

Ha approfittato delle condizioni di fragilità e delle capacità cognitive ormai limitate dell'anziano che accudiva ed è riuscita a farsi intestare un appartamento: per questo, una donna di 58 anni del Napoletano, che lavorava come badante dell'anziano, è stata arrestata dai carabinieri. Le indagini dei militari dell'Arma sono partite alla morte dell'anziano, residente a Mirabella Eclano, nella provincia di Avellino, deceduto qualche giorno fa: all'apertura del testamento, i parenti hanno scoperto che l'appartamento era stato intestato, e quindi ereditato, alla badante 58enne dell'uomo.

Le indagini hanno rivelato che la donna, approfittando delle ormai minorate capacità dell'anziano che accudiva, affetto da conclamata demenza senile, era riuscita a plagiarlo, facendosi così intestare l'abitazione. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che la 58ennem nel corso dei mesi, aveva sottratto denaro e oggetti preziosi che erano custoditi proprio nell'appartamento poi ereditato.

La donna era già in galera per furto

Soltanto qualche settimana fa, inoltre, la 58enne era stata arrestata in esecuzione a un ordine di carcerazione per furto commesso ad Avellino nel 2013. Anche in quella occasione, la donna lavorava come badante e collaboratrice domestica nella casa di una coppia di anziani, che soltanto troppo tardi si erano accorti dei furti commessi dalla 58enne. Così, oltre all'accusa di furto, per la quale, come detto, la donna sta già scontando una condanna, dovrà rispondere anche di circonvenzione di incapace.