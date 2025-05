L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito” Il pescivendolo diventato star dei social lo ha annunciato in un reel sui propri canali social. “Vi voglio bene, ricordatevi di combattere sempre” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

"La mia PET è completamente pulita! Finalmente posso urlarlo: sono guarito! Grazie Dio di cuore!". Con un annuncio sui social, Peppe Di Napoli, il pescivendolo star dei social, ha annunciato di essere guarito dai suoi problemi di salute con i quale aveva dovuto fare i conti nei mesi scorsi.

Peppe Di Napoli era stato anche all'Isola dei Famosi, che dovette lasciare proprio in concomitanza con i primi problemi di salute, che poi si rivelarono più gravi del previsto. Ora però il lieto annuncio della guarigione, con un reel sui suoi profili social:

Ragazzi, buongiorno, oggi sono proprio felice, vi devo dire la verità. La tac oggi è uscita pulitissima, grazie a Dio, grazie a voi, grazie alla mia famiglia, a voi che mi state vicino. Vi voglio tanto bene, un bacio e auguro a tutti quanti che state in condivisione con me di stare bene, auguro a tutti una presta guarigione. Un bacio, e ricordatevi che dovete combattere sempre. Vi voglio tanto bene, grazie a Dio e grazie a voi!

Tantissimi i commenti dei suoi followers, che da sempre gli sono stati vicini. Peppe Di Napoli era "esploso" sui social coi suoi tormenti, tra cui quell'espressione "a cascata", con puro accento partenopeo, che lo aveva reso famoso. E che di riflesso aveva reso celebre anche la pescheria di famiglia, oggi affermata attività da quasi un milione e mezzo di follower da tutta Italia. In occasione della Festa della Mamma aveva pubblicato un video in cui si mostrava felice per celebrare il tutto esaurito nella sua pescheria. Ed oggi, la gioia più bella, quella relativa alla propria salute. Tra gli applausi e gli abbracci dei suoi tantissimi followers.