Lancio di sassi contro un autobus dell’Anm: sfondati i vetri, terrorizzati i passeggeri Fitta sassaiola a Ponticelli contro un autobus della Linea 191 dell’Anm: distrutti i vetri, danni anche alla carrozzeria. Paura a bordo, illeso l’autista.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, dove una fitta sassaiola è stata scagliata da ignoti contro l'autobus 191 dell'Azienda Napoletana Mobilità, la linea che collega proprio Ponticelli al Corso Novara, passando per i quartieri orientali e la stazione centrale. Tanta paura per chi era a bordo, tra cui l'autista che, fortunatamente, a parte un grande spavento è riuscito a proseguire la marcia per alcuni metri, riuscendo a parcheggiare il mezzo nello stazionamento vicino, avvisando poi le forze dell'ordine dell'accaduto. Gli autori della sassaiola erano intanto fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. I danni sono stati ingenti: distrutto il vetro laterale della cabina dell'autista, così come la carrozzeria che ha riportato danni pesanti.

"Il raid vandalico avrebbe potuto far registrare conseguenze ben più serie se il sasso avesse colpito al volto il conducente", ha spiegato Adolfo Vallini, sindacalista dell'Usb, "Un gesto gravissimo che fa riemergere la necessità di migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e all’interno delle stazioni, anche attraverso l’utilizzo dell’attuale personale inidoneo ANM, oggi utilizzato impropriamente negli uffici, riqualificandolo in attività di polizia amministrativa e di controlleria. Auspichiamo che il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico si attivi concretamente per assicurare un maggior presidio del territorio", ha proseguito Vallini, "soprattutto di sera e nelle periferie, affinché si possano prevenire eventuali aggressioni al personale dell'esercizio ed evitare ulteriori attentati alla sicurezza dei trasporti".