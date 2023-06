Lanciano una bottiglia contro i poliziotti, poi li aggrediscono: un arresto, caccia ai complici L’aggressione ai danni degli agenti si è verificata nella serata di ieri in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: in manette un 21enne, mentre i due complici si sono dati alla fuga.

A cura di Valerio Papadia

Poliziotti aggrediti durante un controllo in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 21 giugno. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Garibaldi hanno notato tre uomini confabulare tra di loro: quando gli agenti si sono avvicinati uno di loro, vedendoli, ha lanciato contro di loro una bottiglia di vetro. È nata così una colluttazione tra i tre e gli agenti al termine della quale soltanto uno è stato bloccato, mentre gli altri due si sono dati alla fuga e sono in corso di identificazione.

L'uomo fermato è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga circa 9 centimetri e 100 euro: l'uomo, sprovvisto di documenti di identità, ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha fornito quelle di un altro. Portato in commissariato, l'uomo è stato identificato: si tratta di un 21enne originario del Gambia, con precedenti di polizia; il giovane è stato così arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità personale e getto pericoloso di cose.