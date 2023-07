Lancia immondizia dall’auto, ma viene ripreso dalle telecamere: rintracciato e multato A Nocera, un uomo lancia immondizia dall’automobile: incastrato dalle telecamere e multato per abbandono di rifiuti alla guida di un veicolo in movimento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lanciava sacchetti di rifiuti dall'automobile in corsa: non verso i bidoni, per strada, sporcando la pubblica via. Incastrato dalle telecamere il responsabile del lancio, che dovrà ora rispondere di abbandono di rifiuti alla guida di un veicolo in movimento. Si tratta di un italiano 44enne residente a Nocera Superiore, nel Salernitano: per lui scatta dunque anche una pesante multa. Soddisfatto il sindaco Giovanni Maria Cuofano, che ha commentato la vicenda parlando di un "gesto inqualificabile di un cittadino che rientra in quella sparuta minoranza ancora non allineata alle regole del vivere civile in comunità".

L'uomo è stato immortalato mentre lanciava l'immondizia in strada, e dalle immagini di videosorveglianza pubbliche si è potuto risalire facilmente a lui attraverso la targa del veicolo, ben immortalata dalle telecamere. E così gli uomini della Polizia guidati dal comandante Paolo Prudente, lo hanno rintracciato e multato. "Continuiamo in questa battaglia culturale che stiamo portando avanti da tempo", ha aggiunto ancora il primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, "per assicurare il rispetto del decoro, degli spazi pubblici e delle norme che disciplinano la vita di comunità", ha concluso il sindaco.

Proprio a Nocera Superiore, intanto, il Comune ha fatto sapere che prossimamente verranno installate altre 21 telecamere di videosorveglianza pubblica, dal costo di 150mila euro, che permetteranno un maggior controllo del territorio. E sanzionare chi, come nel caso del "lanciatore" di rifiuti, effettua gesti di questo genere sulla pubblica strada e non solo.