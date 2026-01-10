Lancia droga oltre il muro di cinta del carcere di Aversa: arrestato, sequestrati 500 grammi di hashish

L’esterno del carcere di Aversa

Non è chiaro come pensava che il suo gesto potesse passare inosservato l'uomo arrestato dopo essere stato sorpreso a lanciare droga nel carcere "Filippo Saporito" di Aversa, nella provincia di Caserta. L'uomo, probabilmente su richiesta di qualche detenuto – ma saranno gli ulteriori approfondimento ad accertarlo – ha lanciato i pacchetti contenenti la sostanza stupefacente oltre il muro di cinta: la droga è atterrata in prossimità delle zone riservate al passeggio, dove qualche detenuto l'avrebbe poi raccolta se non fosse stata scoperta. Complessivamente, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato 500 grammi di hashish, mentre l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A rendere noto l'accaduto è stato l'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria. "A dispetto della cronica carenza d'organico, la polizia penitenziaria, con grande spirito di sacrificio, riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna" ha dichiarato il segretario provinciale Angelo Palumbo. Sulla questione sono intervenuti anche Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente dell'Uspp, che hanno dichiarato: "La Polizia Penitenziaria è un corpo serio e professionale dello Stato, in grado di garantire con spirito di abnegazione, un ambiente sicuro e legale, intercettando e neutralizzando i continui tentativi di intrusione di droga all'interno degli istituti di pena ".