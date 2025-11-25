L’analisi: in Regione Campania Fico vince e governa anche senza l’apporto della lista di De Luca

Roberto Fico e Vincenzo De Luca, presidente ed ex presidente della Regione Campania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

«Vincenzo De Luca non ha nessuna golden share sulla maggioranza di Roberto Fico in Regione Campania. Il punto vero sarà vedere quanto tiene il Pd a trazione deluchiana. Intesa come figlio, Piero De Luca…». Alessandro Fava e Gian Piero Travini, della data company "Piave digital agency" analizzano il dato elettorale alle Regionali campane con Fanpage.

Si parte dalla maggioranza che governerà nell'aula all'F13 del Centro direzionale di Napoli: «La lista di De Luca "A testa alta" – spiegano gli analisti – ha fatto una prova di forza notevole: l’8,3% è tantissimo, soprattutto perché De Luca non era segnato sul simbolo. Però, se Fico non fosse arrivato al 60% e Fratelli d'Italia avesse fatto il 15%, allora sì, quell'8% avrebbe pesato. Ma in questo scenario non sposta. E non c’era nemmeno bisogno della lista De Luca per vincere: il campo largo era fortissimo già così». Poi c'è il dato delle alleanze: «La Campania che riesce a vincere mettendo insieme De Luca e Fico, diventa un test politico enorme sul modello del campo largo».

Veniamo poi al centrodestra: «Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d'Italia – spiegano Fava e Travini – è stato un flop: doveva essere il nome di traino imposto dalla Meloni, e invece è arrivato secondo. Fdi, che in Campania voleva far vedere i muscoli, doveva almeno avvicinarsi al 15%, e invece non ci è riuscita nemmeno mettendo in campo un ex ministro e facendo scendere a Napoli mezzo governo». Sul M5S: «Possiamo dire che la Campania è la prima regione davvero "pesante" che oggi guidano, loro poi tendono a compattarsi davvero solo alle Politiche». Alleanza Verdi e Sinistra alle Regionali in Campania secondo gli analisti di Piave Agency ha fatto flop: «Ci si aspettava qualcosa di più, ma la battaglia interna si sente. Le direzioni di Avs al Sud sono piene di esponenti di Europa Verde, in forte conflitto con pezzi della Sinistra».