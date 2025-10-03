napoli
Global Sumud Flotilla

L’ambasciatrice palestinese Abùamàra a Napoli: “Città amica e preziosa”. Il Comune le dona una targa

L’ambasciatrice palestinese in Italia Mùna Abùamàra in visita a Napoli. Il Consiglio comunale le dona una targa della città.
A cura di Pierluigi Frattasi
L’ambasciatrice palestinese in Italia, Mùna Abùamàra
"L’amicizia di Napoli verso la Palestina è preziosa e incoraggiante. Con il racconto e la conoscenza possiamo contrastare la propaganda e compiere passi importanti verso la giustizia". Sono le parole cariche di speranza di Mùna Abùamàra, ambasciatrice palestinese in Italia, in visita a Napoli. La diplomatica è stata ricevuta il 30 settembre scorso nella sede del consiglio comunale di Napoli in via Verdi. Il Comune le ha donato lo stemma ufficiale di Napoli, "in segno di amicizia e di vicinanza – si legge in una nota del Municipio – per testimoniare il legame profondo tra la città e il popolo palestinese. All'incontro erano presenti la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, la vicepresidente Flavia Sorrentino e i consiglieri Sergio D’Angelo e Salvatore Flocco.

L’ambasciatrice Mona Saeed Abu Amara ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata dai cittadini napoletani in questi mesi verso il popolo palestinese e gli abitanti di Gaza. Ha visitato la Campania per rafforzare i legami con le istituzioni locali e la comunità palestinese. Durante la sua permanenza, ha incontrato consiglieri comunali e rappresentanti delle amministrazioni locali, raccontando la difficile situazione che vive oggi il popolo palestinese, tra assedio a Gaza, insediamenti in Cisgiordania e restrizioni alla libertà di movimento. L’ambasciatrice ha visitato alcuni ospedali della regione, dove ha potuto incontrare feriti provenienti da Gaza curati in Italia. Ha ascoltato le loro storie e ha promesso un contatto diretto tra le strutture sanitarie e l’ambasciata per garantire maggiore assistenza.

A Napoli, sottolinea il Comune in una nota, "l’appuntamento ha rappresentato un momento significativo di dialogo e confronto, a testimonianza della vicinanza che Napoli ha sempre manifestato al popolo palestinese e dell’impegno a sostenerne il diritto all’autodeterminazione e alla pace". "La nostra città – ha sottolineato la presidente Amato – continua a tenere alta l’attenzione su quanto accade e a far sentire la propria voce a sostegno del popolo palestinese, che ha diritto a sicurezza, dignità e a uno Stato indipendente. Le manifestazioni che hanno portato in piazza a Napoli e in tante altre città italiane migliaia di persone per testimoniare la vicinanza alle sofferenze del popolo palestinese e per chiedere che si fermino le stragi ci incoraggiano a proseguire sulla strada della mobilitazione fino a che cessino le operazioni di Israele a Gaza”.

La madre di un marinaio della Flotilla: "Mio figlio ha detto che Israele buttava acqua ad alta pressione"

Il consigliere Sergio D’Angelo ha ricordato "il percorso intrapreso dal Consiglio Comunale con diverse risoluzioni approvate negli ultimi mesi", ribadendo "la storica amicizia di Napoli con la comunità palestinese e l’impegno a rafforzare iniziative concrete per chiedere il cessate il fuoco e la fine dell’assedio a Gaza".

