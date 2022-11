L’albergo nel parco archeologico di Paestum si allarga, ma abusivamente: stanza sequestrata Sequestrata dalla Guardia di Finanza una stanza di albergo nel parco archeologico di Capaccio Paestum (Salerno): era totalmente abusiva, denunciato il titolare.

A cura di Nico Falco

La stanza di hotel sequestrata nel parco archeologico di Capaccio Paestum

Per poter ospitare più clienti il responsabile di una struttura ricettiva che si trova nel parco archeologico di Capaccio Paestum (Salerno) aveva costruito una ulteriore stanza d'albergo, completa di servizi igienici e porticato all'esterno, ma totalmente abusiva: lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Salerno, che nella prima decade di novembre hanno sequestrato il manufatto e denunciato il titolare; l'uomo dovrà rispondere anche di violazione dei sigilli, in quanto la costruzione era già sottoposta a sequestro per abusi edilizi.

L'attività si inquadra nel piano di controlli messo in campo dal reparto a tutela delle bellezze culturali e artistiche del parco archeologico, riconosciuto come patrimonio Unesco. In particolare, le diverse operazioni svolte dalle Fiamme Gialle sul territorio hanno portato alla demolizione, con conseguente ripristino dei luoghi, di più opere abusive denunciate nel tempo; le verifiche hanno permesso di accertare che i manufatti abusivi venivano realizzati anche a fini commerciali, ovvero costruendo strutture con l'intenzione di utilizzarle per attività turistiche o ricettive, configurando così anche una concorrenza sleale nei confronti degli altri imprenditori in quanto il sito è sottoposto a severi vincoli che coprono tutta l'area e non è quindi possibile rilasciare permessi edilizi.