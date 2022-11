Ladro tenta di entrare in casa mentre la proprietaria dorme, il video nel centro di Napoli Un ladro ha tentato di entrare in un’abitazione nel centro di Napoli mentre la proprietaria era sul divano; la scena ripresa dalle telecamere.

A cura di Nico Falco

La donna è sdraiata sul divano, guarda la tv, probabilmente semi addormentata. Alle sue spalle un uomo sta armeggiando con la porta finestra. È un ladro, sta evidentemente tentando di forzarla per entrare. E si arrende soltanto quando la vittima, forse messa in allarme dai rumori, si volta, lo sorprende e corre a chiamare aiuto. Scene riprese da una telecamera di sorveglianza di un appartamento del rione Sant'Erasmo, nel centro di Napoli, e che riportano l'attenzione sull'allarme furti in casa in città.

L'episodio sarebbe avvenuto, stando alla data impressa sui fotogrammi, poco prima delle 19 del 7 novembre scorso. Una seconda telecamera, installata sulla balconata, mostra le fasi iniziali della tentata intrusione: il ladro scavalca un muro adiacente e, dopo avere dato un'occhiata all'interno, probabilmente non rendendosi conto della presenza della donna (che è coperta dal divano), inizia a forzare la porta.

La vicenda ricorda quella avvenuta nel rione Sanità pochi giorni prima: il corpo di un uomo era stato ritrovato nell'androne di un palazzo di vico Rosariello alle Pigne e, indagando sul decesso, la Polizia aveva appurato che era caduto da un balcone interno dopo aver sottratto il telefono cellulare a un uomo che stava dormendo in casa sua.

"Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mi hanno lasciato senza parole – commenta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – ormai i ladri non hanno più paura di nulla e non guardano in faccia a nessuno, sono pronti a tutto. Un tempo i topi d'appartamento s'intrufolavano nelle case vuote e se incontravano qualcuno si davano alla fuga. Oggi i ladri invece provano ad entrare nelle case anche quando ci sono persone all’interno, magari cercando di sorprenderle mentre dormono, così da drogarle e poter ‘ripulire’ l’appartamento prima che si risveglino. Non si può attendere che accada una tragedia, si deve agire subito, inasprendo le pene per questi reati e aumentando i controlli”.